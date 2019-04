Påsken er tid til genopstandelse: Dyk ind i mumieland, hvor de døde bliver levende – igen og igen

Lige siden den første mumiefilm kom i 1932, har for længst afdøde egyptere med slæbende skridt hjemsøgt biograflærrederne. Et nyt bokssæt med klassiske mumiefilm har fået en af Politikens ældre – men dog langtfra mumificerede – medarbejdere til at kigge nærmere på det balsamerede fænomen.

De har ligget dødstille og været balsameret i tusindvis af år. Men man skal ikke undervurdere dem, intimidere dem eller forstyrre dem. For så rejser de sig fra deres grav. Det er de egyptiske mumier, vi taler om. Det kræver mere end én dårlig skrækfilm at slå dem ihjel. I filmens verden bliver de ved med at spøge – og nu også i et nyt bokssæt.