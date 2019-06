Tonemesterens lydklumme: Lyden af Tjernobyl er en sonisk kernekraftpræstation

Den populære HBO-serie ’Chernobyl’ er et af årets hidtidige højdepunkter inden for lyddesign, mener Peter Albrechtsen.

FOR ABONNENTER

Det er ingen hemmelighed, at der for længst er sket en revolution inden for, hvordan man kan arbejde med lyd på tv, og der er efterhånden flere serier, der har et lige så avanceret lyddesign som flere af de koloenorme Hollywood-bifbaskere. Og den populære HBO-serie ’Chernobyl’ er faktisk nærmest mere raffineret lydmæssigt end noget, man har kunnet opleve på det hvide lærred i år.