Mens mændene kan blive ved at stråle i deres ungdoms roller, har det hidtil været sådan, at glansen går af de kvindelige stjerner, når de kommer op i årene. Men også i Hollywood blæser forandringens vinde, skriver Kim Skotte i denne uges Udblik.

Måske har producenterne i smug sendt en drone ud for at tjekke dagsformen hos Kelly McGillis. En kendsgerning er det, at skuespillerinden slet ikke blev spurgt, om hun atter ville spille rollen som Charlie over for Tom Cruise, da det 33 år senere blev besluttet at lave en ny ’Top Gun’-film.