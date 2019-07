Matti Breschel: »Jeg får at vide, at min ryg er brækket. Jeg bryder sammen. Hvordan fanden kan man køre videre med en brækket ryg?««

Han er den eneste professionelle mandlige landevejsrytter herhjemme, der har vundet VM-medaljer i dette årtusind. Af de i alt fem medaljer, Danmark igennem tiderne har vundet, har Matti Breschel stået for de to. Nu har Daniel Dencik lavet filmen ’Forsvindingsnummeret’ om ham. Og i anledning af at Tour de France netop er skudt i gang, mødes de to venner til en samtale om holdene i årets løb, cykelstyrtets anatomi, rondemisser og slatne pomfritter.