Guillermo del Toros monstre gør en ellers klassisk hyggegyser lidt mere uhyggelig, end man er vant til

’Scary Stories to Tell in the Dark’, hvor en outsider-gruppe af teenagere kommer til at lukke lillebyens fortrængte monstre ud af skabet, er amerikansk folklore, som vi kender det – og fungerer fint som sådan. Men Guillermo del Toros monstre gør det hele en tand mere uhyggeligt.

Intet er helt, som det skal være, i den lille amerikanske by Mill Valley her i 1968, og derfor er alt, som det skal være i en gyserfilm i 2019. På papiret følger ’Scary Stories to Tell in the Dark’ den klassiske amerikanske gyserfortællings regler så lydigt, at man snarere frygter for kedsomhed end for de monstre, der står til tjeneste i mørket.