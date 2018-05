Wim Wenders’ nye film er mikrofonholderi, men pave Frans er værd at lytte til

Tænk at skulle opleve den dag, hvor paven fremstår som manden, der tør være mere klar i spyttet end politikerne, når det gælder kampen mod forurening og fattigdom og om nødvendigheden af at bevare medmenneskelighed i flygtningepolitikken.

En pave, som stående i den amerikanske Kongres ikke er bleg for at kalde våbensalg for blodpenge og ikke er bange for at optræde ved siden af en sydamerikansk præsident med næven knyttet til socialistisk hilsen.

Det er sandelig nye tider i den katolske kirke, og det er en åbenlyst fascineret Wim Wenders, der har lavet dokumentarfilmen ’Pope Francis – A Man of His Word’. Her får pave Frans al den taletid, han kunne ønske sig, og det viser sig værd at høre godt efter.

Pave Frans er som argentiner den første pave fra Amerika og den første fra den sydlige halvkugle. Den tidligere kardinal Bergoglio er også den første jesuit på posten og den første pave, der har taget sit navn fra helgenen Frans af Assisi.

Frans af Assisi prædikede fattigdom som kristendommens kernedyd. Et synspunkt, der ikke har vundet meget indpas i det guldbelagte og ofte magtbegærlige Vatikanet. Men både hvad angår fattigdom og kærlighed til naturen prøver Frans at leve op sin navnebrors ord og handlinger.

Klar i spyttet

Selvfølgelig kan man kalde det symbolpolitik, når paven på officiel visit i USA tøffer rundt i en lille dyt i stedet for en limousine, men det er ikke tom symbolpolitik. Og det er ikke en tom gestus, når paven opsøger de syge, de nødstedte, de fattige, flygtningene og de indespærrede og vasker deres fødder.

Man kan ikke både tjene Gud og pengene, fastslår pave Frans. Revolutionerende snak for en koncern som den i Vatikanet, hvor der utvivlsomt er udkæmpet bitre kampe i kulissen forud for jesuitterpavens radikale kursændring.

Paven melder klart ud, når det gælder forsvaret for søster Jord i opgøret med det, paven slående kalder ’affaldskulturen’. Også når det gælder fattigdommen, er han klar i mælet. En verden, hvor 20 procent ejer og forbruger 80 procent, er ukristelig skæv. Igen og igen bortdømmer han i filmen den selvtilstrækkelige konsumerisme og den stiltiende accept af den enorme fattigdom i verden som værende ekskluderende.

Er det en god film, Wim Wenders har lavet? Egentlig ikke

Andre holdes uden for festen og betaler prisen for vores overforbrug. Den tredje verdens mange fattige, de mange ungdomsarbejdsløse og ikke mindst en syg og nedslidt natur, som Frans kalder den fattigste blandt de fattigste.

Når man så kommer fra et land, der i EU som et af de eneste stemmer imod et forbud mod sprøjtegift, og hvor et af regeringspartierne ser det som sin ypperligste indsats at have gjort biler billigere, kan man kun blive opløftet i mødet med pave Frans, der inkluderer moder Jord i sin opfattelse af næstekærligheden.