Youtube-stjerne skal redde dansk film

Det er den enkle tanke bag producenten Regner Grastens nye projekt ’Team Albert’. En ungdomsfilm ”for alle generationer”, som Grasten og hans hold mandag præsenterede i Cannes.

Hovedrollen spilles af youtube-stjernen Albert Dyrlund, der altså er i centrum i en grad, så den unge mand har lagt navn til filmens titel. Youtube er blevet mange unges foretrukne medie og i dette kulturelle parallel-univers er Albert Dyrlund en stjerne, der bl.a. er kendt for sangene ’Hellerup Dreng’, ’Emoji’ og ’Ulla’.

Når 12.000 børn og unge valfarter til Royal Arene for at hylde deres helte ved prisshowet Guldtuben, må der også på anden måde være guld i tuben.

Det satser Regner Grasten i hvert fald på. Den erfarne producent føler sig overbevist om, at dette er hvad der skal til for at genskabe en attraktion for det unge filmpublikum, der kan matche Anja & Viktor-filmenes popularitet. En ungdomsfilm, hvor de unge kan genfinde sig selv i øjenhøjde.

Om teorien holder i praksis vil man alt sammen blive klogere til oktober, hvor ’Team Albert’ får premiere og skal vise om det er herfra fornyelsen i dansk børne- og ungdomsfilm skal komme fra.

Filmen instrueres af Frederik Nørgaard.