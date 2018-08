The Meg. USA. Instr. Jon Turteltaub. 113 min. Premiere 9. august.

To hjerter: Det bliver aldrig rigtig spændende, når actionhelten Jason Statham går i kødet på forhistorisk giganthaj Der er dømt Jurassic Shark i 'The Meg'. Og så viser det sig, at kineserne er den ny tidsalders rigtige filmmennesker.