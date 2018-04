Sidste afsnit af 'Greyzone': Så var det knald alligevel heller ikke vildere At gidslet Viktoria dyrkede sex med sin gidseltager Iyad, kom ikke rigtig bag på nogen, der har fulgt med. Tv-serien ’Greyzone’ mistede gnisten midt i akten.

Det var ikke overraskende, at Viktoria endte med at gå i seng med sin gidseltager, terroristen Iyad, mens hendes lille søn Oskar sov i et rum ved siden af.