Da teen tog livet af de britiske kaffehuse, endte disse kopper som byggeaffald Et spektakulært arkæologisk fund på omkring 500 genstande fra fortidens engelske kaffehuse giver et væsentligt indblik i datidens kaffekultur.

Det er 250 år siden, at nogen sidst har drukket af disse kopper. Tilbage i 1700-tallet blev de brugt af gæster i Clapman’s Coffeehouse i Cambridge, som blev drevet af ægteparret Clapham frem til 1770, hvor Jane Clapham lukkede stedet efter at være blevet enke.

Dag efter dag frekventerede kunderne kaffehuset for at få en kop kaffe, et glas vin eller et måltid mad – men især for at få lidt lokal sladder. 500 kopper, kaffekander, marmeladeglas, skåle og tallerkener er netop fundet i forbindelse med udgravningen af en kælder i den britiske by, og det har vakt jubel blandt arkæologer.

Det er sjældent, man finder så mange genstande fra fortidens kaffehuse, skriver The Guardian. Ifølge arkæologer er fundet et væsentligt indblik i datidens kaffekultur, og blandt de fundne genstande er 38 tekander og en del tekopper, hvilket viser, at te var ved at udradere kaffen i Cambridge.

I løbet af 1700 blev briterne stadig mere begejstret for at hælde skoldhed te i gabet, hvilket betød, at tusindvis af kaffehuse med tiden måtte lukke.