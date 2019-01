Forskere er forbløffede: Nonnes tandsæt afslører, at kvinder stod bag middelalderens smukt dekorerede håndskrifter

Da de to forskere første gang bøjede sig over det cirka 1.000 år gamle tandsæt, var det ude efter at få besvaret to spørgsmål: Hvad spiste denne nonne fra middelalderen? Og hvilke baktier levede i hendes mund?

Men da de var færdige med deres undersøgelse, stod de med en uventet konklusion. Kvinden, der boede på et nonnekloster i det nuværende Dalheim i Tyskland i middelalderen, havde formentlig været kunstner. For da hun blev begravet, havde hun aflejringer af lapis lazuli i tandsten bag på tænderne. Det er blåt pigment, også kaldet ultramarin, som blev købt i dyre domme i Mellemøsten, og som blev brugt til at skabe de smukt dekorerede håndskrifter.

»Denne kvinder repræsenterer det tidligste direkte bevis på brug af pigmentet ultramarin af en religiøs kvinde i Tyskland«, skriver arkæolog Andrea Radini og mikrobiomforsker Christina Warinner i en artikel i tidsskriftet Science Advances.

En forklaring kan være, at nonnen har formet penslen med munden, og at pigmentet dermed har aflejret sig i tandstenen. Det kunne nu ses under mikroskop.

Foto: Science Advances

Det tog de to forskere et stykke tid at lægge to og to sammen. De kendte ikke selv til brugen af lapis lazuli i middelalderen og vidste ikke, at det dengang var ekstremt værdifuldt. Da de fandt ud af, at det blev brugt til at dekorere håndskrifter, fik de imidlertid at vide, at det udelukkende var munke og ikke nonner, der var kunstnerne, fortæller Warinner til The Atlantic.

Men ad omveje fik de kontakt til en amerikansk historiker, Alison Beach, der har forsket i 1200-tallets håndskrifter ud fra teorien om, at kvinder stod bag. Det har vist sig, at en lille håndfuld er signeret af kvinder, og at der findes breve, hvor nonner og munke skriver sammen om det at frembringe bøger, skriver magasinet.

Blandt andet blev en nonne, der gik under navnet søster ’N’ sat til at lave et særligt fint manuskript. Denne søster ’N’ levede i 1168 og boede ca 65 kilometer væk fra klosteret, hvor nonnen med det blå pigment i tandstenen blev begravet.

Kulstof 14-analysen af hendes skelet har vist, at hun levede på et tidspunkt mellem 997 og 1162.