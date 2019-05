Forskere finder »interessante« hulrum ved gravkamre i Egypten

To nyopdagede uregelmæssigheder kan vise sig at være endnu uopdagede kamre i Kongernes Dal, håber italienske forskere.

Under jorden i Kongernes Dal har italienske forskere fundet to »særligt interessante« hulrum ganske få meter fra Tutankhamons grav.

Det skriver The Art Newspaper.

Forskerne fra det polytekniske universitet i Torino har udført en geofysisk undersøgelse, der gør det muligt at måle efter hulrum under jorden uden gravearbejde. Her har de registreret to uregelmæssigheder, der kan vise sig at være to endnu uopdagede menneskeskabte hulrum eller kamre.

I Journal of Cultural Heritage skriver forskerholdet, at uregelmæssighederne er »særligt interessante, fordi de ikke ser ud til at være forbundet med kendte underjordiske hulrum«.

Alle de regerende kongers gravsteder i Kongernes Dal er fundet, men egyptologer forsøger stadig at finde gravsteder med familiemedlemmer til drengefaraoen Tutankhamon, der blev konge som 8-årig.

Hans grav blev fundet næsten intakt i 1922 med gyldne kister, kongens mumie og hans guldmaske.

Det ene hulrum ligger kun 12 meter fra Tutankhamons grav. Ifølge forskerne er det på grund af beliggenheden usandsynligt, at det er skabt af mennesker i nyere tid. Og viser det sig at være et menneskeskabt hulrum, kan det muligvis dateres helt tilbage til den ældgamle egyptiske æra.

Det andet hulrum ligger tæt på et område med tidligere arkæologiske udgravninger, så hvis det er menneskeskabt, er det muligvis ikke helt så gammelt.