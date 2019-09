Politimand afslørede nazityve på Rigsarkivet. I ny bog anklager han arkivarerne for at skjule, hvor meget der blev stjålet og kritiserer politiets efterforskning. Både Rigsarkivet og politiet afviser anklagerne.

Der blev slået et stort hul i en dyster del af danmarkshistorien, da to mænd gennem flere år stjal dokumenter fra Rigsarkivet. I værste fald har tyveriet gjort det umuligt at finde sandheden om danskere, som deltog i krigsforbrydelser under Anden Verdenskrig.