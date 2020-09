Europas måske vigtigste bronzealderklenodie blev fundet på dansk jord. Nu skal ny attraktion hjælpe os med at forstå historien

Det begyndte for over 100 år siden i 1902, da landmanden Frederik Villumsen pløjede Europas måske vigtigste bronzealderfund fri af den drænede jord ved Trundholm Mose i Odsherred.

Det, som landmanden fandt, var Solvognen – et nationalklenodie og et vidnesbyrd om bronzealderens religion, hvor man troede på, at solen fik hjælp til at blive trukket over himlen.

I dag kan man ved selvsamme moseområde i Odsherred opleve et nyt landskabskunstværk kaldet ’Solvognens Fundsted’, en del af Geopark Odsherred, som officielt blev indviet af dronning Margrethe i lørdags.

’Solvognens Fundsted’ er en kultur- og naturattraktion, der består af fire meter høje og 10-14 meter lange, rustne stålvægge, som ifølge projektleder og arkitekt Rasmus Iversen skal lede de besøgende ind gennem porten til bronzealderen.

Foto: Uffe Kurtzweil

De rustne porte er udsmykket med laserskårne jernillustrationer, der viser, hvordan bronzealder-menneskene troede, at den hellige sol blev hjulpet på sin vej af skibe og guddommelige dyr som fisk, heste og slanger. Det fremgår af en pressemeddelelse fra udstillingsarkitekterne Kurtzweil A/S, der i samarbejde med Geopark Odsherred står bag attraktionen.

»Vi vil give de besøgende en oplevelse, hvor mosen spiller en aktiv rolle, så de mærker landskabet, hvor vores forfædre tilbad solen og nedlagde Solvognen. Selve fundet af Solvognen og stedet spiller også en rolle i formidlingen«, siger Uffe Kurtzweil, direktør i Kurtzweil A/S, i pressemeddelelsen.

Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Besøgende kan via en podcast høre om historien bag området. Man kan blive klogere på solkulten, landskabet og mytologien, som også går igen i illustrationerne på jernvæggene.

I pressemeddelelsen fremgår det, at området i fremtiden skal overlades til sig selv. Det har i mere end 100 år været dyrket jord, men planen er nu, at området igen skal ligne de moser, hvor bronzealderfolket tilbad solen med ritualer og danse.