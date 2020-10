En næsten 2.200 år gammel kat dukker op af ørkensandet i Peru

Hvad med en kat, har en eller anden fra nazcafolket i det nuværende Peru måske tænkt den dag, hun eller han for op mod 2.200 år siden satte sig på jorden i Nazcaørkenen og gav sig til at fjerne jord og småsten for at skabe en tegning lidt ud over nutidens A4-formater.

Vedkommende havde forhåbentlig assistance, for kæmpekatten, der ifølge ArtNews netop er blevet lokaliseret i Perus Nazcaørken, måler over 36 meter fra hale til hoved.

Et par årtusinder efter sin skabelse – og efter at nutidige arkæologer har renset og børstet kræ og omgivelser – træder kattedyret tydeligt frem som lyse striber i den mørkere jordbund med rødlige sten. Nazcalinjerne hedder fænomenet, der optræder både med og uden tilsyneladende motiv. For den, der hæver sig over ørkenen, er der blandt andet en 134 meter lang kondor, en 93 meter lang kolibri, og samlingen tæller også lama, slange, abe, hund, firben, spækhugger, menneske og kaktus.