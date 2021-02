Hvordan i alverden skulle Steve blive en succes i Guds eget land?: Med olieglinsende, veltrænede mandeoverkroppe, selvfølgelig

Tilbage i 80’erne, hvor alting altid synes at have været sjovere og mere gakket, end det er i dag, fandt en indisk mand vejen til USA. Hans navn var Steve Banarjee, han var en mand med en plan, og den plan var at tjene penge. Han havde især to forbilleder: Walt Disney og Hugh Hefner.

Den første er ham med dyrene, der klæder sig ud som mennesker. Den sidste er ham med menneskene, der klæder sig ud som dyr. Vel at mærke mest unge og smukke kvinder, og helt specifikt klædt ud som Playboy Bunnies. Begge har det til fælles, at deres forretninger ikke bare bød på enkeltstående oplevelser. De skabte universer, man kunne leve sig ind i. De skabte deres egen amerikanske drøm, baby!

Sådan ville Steve Banarjee være. Mest på grund af pengene. Hvordan i alverden skulle han lykkes?

Med olieglinsende, veltrænede mandeoverkroppe, selvfølgelig. Chippendales var født.

Historien om Steve Banarjees sveddryppende forretningseventyr bliver nu fortalt i podcastserien ’A Disneyland for Adults’. Sammen med en flok mere eller mindre sexglade og idérige festbananer skabte Steve Banarjees et koncept, der blev verdenskendt. Men inden vi kommer for godt i gang, kræver konceptet Chippendales nok at blive genopfrisket for især de yngre læsere.