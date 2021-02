Podcast med Obama og Springsteen skuffer: Man får ikke meget sus i øregangen af at høre godhedens ypperstepræster være rørende enige

Det er næsten ikke til at komme til for magnetisk rockstjerne-udstråling i den nye podcast, hvor Bruce Springsteen og Barack Obama taler om amerikanske værdier. Men hvor ville det have været rart, hvis der faktisk havde været plads til bare en mere i det selskab, der kunne udfordre de to velmenende og gode venner.