»Leszeks trofaste tæve« er tatoveret hele vejen ned ad hendes krop

To mørke biler parkerer på en stille villavej i Aalborg, og en gruppe mænd stiger ud og går i mørket hen til det lille hus på vejen, hvor de smadrer ruderne, kaster brændbar væske ind og tænder ild. Huset, der faktisk bare er en ombygget garage, er et bordel, og det står ikke tomt. En af de kvinder, der er på arbejde den aften, er en 31-årig polsk kvinde ved navn Honorata. »De havde ikke en chance for at komme ud«, husker en nabo, der så huset brænde den nat i januar 2017. Honorata indebrænder den aften, og det samme gør en mand, som politiet mener er en af gerningsmændene. Hvorfor blev bordellet brændt ned? Og hvorfor kunne de to ofre for branden ikke slippe ud, på trods af at de ifølge politiet lå tæt på udgangen?

DR-podcasten ’Det brændte bordel’ er en klassisk, undersøgende historie om en kynisk mordbrand, som står i centrum af en større historie om de grænseoverskridende forbrydernetværk, som tjener store penge på kvinders kroppe. I Danmark er det ikke strafbart at være prostitueret eller sexarbejder, men det er strafbart at tjene penge på andres sexarbejde – at være ruffer eller alfons, som det stadig hedder med et par gammeldags betegnelser, som ikke rigtig indfanger den velorganiserede kynisme, som podcasten roligt og systematisk afdækker.

I en rolig, fremadskridende proces, hvor den velmonterede lydside hele vejen igennem underbygger fortællingen uden at tage fokus, tager den undersøgende journalist Anne Tjerning os i hånden og inddrager os i arbejdet med at få overblik over en branche, hvor både kvinder og bordeller konstant flytter rundt, og hvor meget få ønsker at åbne munden og tale. Den metodiske indkredsning af bagmænd er vigtig, men endnu mere interessant føles overhovedet det at få et indblik i branchen.

Hjemmesider, hvor prostitutionskunder i detaljer anmelder kvindernes serviceniveau, men også samvittighedsfuldt advarer hinanden om muligt handlede kvinder, granskes, og via et isnende portræt af råhedens epicenter, forbryderbanden Braciakow, forstår vi bedre, hvordan kvinder som Honorata – en universitetsuddannet kvinde og mor – indrulleres i et på en og samme tid lukrativt og helt grundlæggende voldsbaseret hierarki. Vi hører, hvordan flere af kvinderne tatoveres med overdimensionerede udsagn om, hvem de ’tilhører’, som for eksempel »Oleks ejendom«, »Leszeks trofaste tæve« eller »jeg elsker min herre og hersker Braciakow«. Det er isnende uhyggeligt.