Kan man få nedsunken livmoder på den militære øvelsesbane?

I denne uge kom det frem, at stadig flere kvinder vælger en karriere i forsvaret.

Ifølge DR Nyheder har forsvaret i år »modtaget rekordmange ansøgninger fra kvinder til officersuddannelserne«.

Her ville det være oplagt at skrive, at den fremragende DR-podcast ’Kvinder i krig’ burde være standardpensum for alle kvindelige ansøgere. Og det burde den også være. Men mest af alt ville jeg ønske, at alle gad lytte med. Også mændene. Uanset rangtrin, uanset om de har militær baggrund eller ej.

For denne podcast er både universelt spændende og befriende usentimental. Og så skriver den sig lige ind i samtiden med sine mange frustrerende historier om både glaslofter og sexisme i forsvaret.