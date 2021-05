DR-podcast skyder sin egen moralske troværdighed ned fra begyndelsen

Mange danskere skønnes at være afhængige af at spille om penge. Hele 10.000. Siden 2012, hvor lovgivningen på området blev liberaliseret, har en lang række spilfirmaer holdt deres indtog på det danske marked, hvilket har kunnet ses i den massive tilstedeværelse af spilreklamer i tv og radio, som i de sidste ti år er steget med 300 procent. Selv om der ifølge en undersøgelse fra SFI ikke er flere danskere, der spiller, så er der sket en stigning i antallet af decideret spilafhængige. Og langt de fleste spilafhængige er mænd, unge mænd.

Anders – Arne blandt venner – er en af dem, og han er hovedpersonen i den nye DR-podcast ’Farligt spil’, som med udgangspunkt i selvoplevet ludomani vil kaste lys over lidelsen og ikke mindst undersøge hvordan bettingindustrien tjener sine penge. Vennerne Albert og Magnus bliver chokerede, da Arne til en fest åbner sig og fortæller, at han har tabt 60.000 kroner på sportsbetting.

Hans første oplevelse med at spille var, da han som 12-13-årig spillede Tyver i kiosken i ny og næ. Han er overbevist om, at han ikke ville være kommet så langt ud, som han gjorde, hvis han ikke senere havde fået mulighed for at spille direkte fra mobiltelefonen. »Fordi det hele var digitalt, så var det nærmest ikke engang penge. Det gik ikke op for mig, hvor meget jeg tabte«, fortæller Arne til Albert, som er historiens lidt stive oplæsende fortæller.

Arne er flov over at indrømme sit problem. Måske især over for Magnus, som er trekløverets gode matematiske hoved, fordi han altid har tudet vennernes ører fulde med, at man ikke kan vinde over spilfirmaerne. »Jeg kender en del folk, der tror, at de er klogere end bookmakerne«, som Magnus når at sige, inden de tre unge mænd bliver enige om, at de selv vil prøve at narre bettingindustrien. Med Magnus’ matematiske snilde vil de udnytte nogle huller i systemerne og altså vinde Arnes 60.000 kroner tilbage.

Som lyttere når vi kun ganske kort og overfladisk at opholde os ved Arnes nedtur og ved de psykologiske aspekter og mentale konsekvenser af spilafhængighed, som podcasten hævder at tage alvorligt, før de tre unge mænd går i gang med at ... spille. Vennernes fascination af deres fikse idé om at vinde pengene tilbage trumfer fuldstændig hensynet til deres eksludoman-ven. Det er ikke, fordi det åbenlyse paradoks ikke nævnes. »Jeg ved, hvad du tænker«, siger Albert på et tidspunkt, som føles alt for sent, »sidder I seriøst og spiller med en ludoman i døgndrift?«, men det har ikke rigtig nogen betydning, for the podcast must go on.