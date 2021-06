Hvordan anmelder en teenagepige delingen af en nøgenvideo, når politiet først skal have forklaret, hvad Snapchat er?

Der er indlysende et behov for at tale om det, podcasten ’Min teenager deler da ikke nøgenbilleder’ taler grundigt, nysgerrigt og indigneret om.

I et af afsnittene fortæller en pige – og det er helt horroragtigt – hvordan det er at henvende sig til politiet efter at have fået delt en nøgenvideo fra en kælder med fem drenge, og politiet først skal have forklaret, hvad Snapchat er.

Så kan man lige så godt gå hjem igen og bare se krænkelsen gentage sig i et uendeligt loop, hver gang den deles, mens de voksne kan sidde og spiller Wordfeud uden at ane, hvilke nye former for socialitet og samvær der er opstået med det digitale. Denne uvidenhed må stoppe nu.