Velorienteret bog om dansk kunst i 10'erne giver saglige portrætter af 40 danske kunstnere

Det betyder dog ikke, at Bonde helt omgår kunstnernes til tider traumatiske oplevelser, hvilket foldes smukt ud i portrættet af Cathrine Raben Davidsen, hvor farens død løber som en fin, rød tråd gennem teksten, uden at det bliver hverken krampagtigt eller fortænkt. Ganske karakteristisk for Bondes tekster går hun ikke i detaljer om tiden hverken før, mens eller efter dødsfaldet, men lader læseren forstå, at den information findes andre steder, blandt andet på ’Louisiana Channel’, der er en samling filmede interview med diverse kunstnere.

I stedet fokuserer Bonde på, hvordan døden som transformation, forvandling, er gennemgående i Raben Davidsens værker, hvor en skrøbelig streg ser ud til at samle sig og derved skabe de menneskefigurer, der er Raben Davidsens foretrukne motiver. Døden melder sig også i portrættet om den alt for tidligt afdøde Emil Westman Hertz (1978-2016), men her har forfatteren ikke helt fanget flere pointer omkring hans afgangsværk, ’Kiste’, som Westman Hertz fik fremstillet i Ghana. Det er ikke, som Bonde skriver, en tradition, at kisten symboliserer den afdødes erhverv. Der er nemlig frit valg på alle hylder, og folk har således bestilt kister i form af alt fra chili til dollargrin. Westman Hertz valgte at få fremstillet en kiste, der skulle have lignet ham selv, men, som han fortalte her i avisen i 2013, må der være gået noget galt i oversættelsen, for kisten endte med at ligne hans tolk – ikke Westman Hertz!

Generelt er det grundige tekster, man som læser præsenteres for, og de kan fungere som et fint fundament, når man støder på en af de 40 kunstneres værker. Den saglige fremstilling har dog en bagside, for selv om det er fint, at Bonde træder et skridt tilbage og lader det handle om kunsten og kunstnerne, betyder dette samtidig, at Bondes fortolkninger kommer til at fremstå som fakta. Og det er fortolkninger af kunst aldrig.