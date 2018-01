'Make Art Great Again': Trumps mur i ørkenen bliver til - en slags - kunst En nonprofitorganisation udråber byggepladsen, hvor Trumps mur skal stå, til en kunstinstallation. Og arrangerer guidede omvisninger ved grænsen til Mexico.

Ingen bygger mure bedre end den amerikanske præsident, Donald Trump.

Hans mur skal gå langs grænsen til Mexico, han kan gøre det billigt, og han får nabolandet mod syd til at betale. En stor, smuk og kraftfuld mur.

Måske skal det endda være en gennemsigtig mur, for så bliver intetanende amerikanere ikke pludselig ramt i hovedet af store sække med narko, som mexicanere kaster over på den amerikanske side af bygningsværket.

Ovenstående er alt sammen citater fra præsidentens egen mund, refereret af eller sagt til CNN og Wall Street Journal. Indtil videre er den omtalte mur nået så langt, at der står otte prototyper i ørkenen syd for San Diego hver især som bud på, hvordan den kunne se ud. Og hvad den koster. Det stykke mur, du ser på billedet ovenover, koster alene knap 2,5 millioner kroner.

Nu udråber nonprofitorganisationen Maga modellerne til skulpturer og byggepladsen til kunstinstallation ud fra et ønske om at »fortolke og tilpasse sig de skiftende definitioner på kunst«.

Organisationen har iværksat en kampagne for at gøre stedet til nationalt mindesmærke og har indtil videre indsamlet 258 ud af 400 ønskede underskrifter (til sammenligning har den mest populære underskriftsindsamling på den statslige hjemmeside We The People over en million. Det er i øvrigt et krav om, at Trump bør frigive sine skattepapirer).

Maga arrangerer også guidede ture til stedet, og den første – og hidtil eneste – var fuldstændig udsolgt. Hold øje med hjemmesiden borderwallprototypes.org, hvis du er interesseret, men turen krydser grænsen til Mexico, så hav godt styr på dit visum.

Det er den schweizisk-islandske kunstner Christoph Büchel, der står bag Maga. Bogstaverne står i øvrigt for: Make Art Great Again.