Museer vil ikke tilbagelevere nazisternes stjålne kunst: Nu har Louvre lavet en udstilling med 31 af malerierne Verdenskendte museer forsøger stadig at beholde kunstværker, som tilhører efterkommere af nazisternes ofre. På Louvre udstiller man nu en række malerier, der skal repræsentere de mere end 100.000 værker, som nazisterne stjal fra primært jødiske hjem.

De besøgende i Louvre i Paris har nu mulighed for at besøge to nye sale i den permanente samling. De fylder ikke meget i verdens største museum, men symbolikken er til gengæld stor.

De 31 malerier repræsenterer de over 100.000 kunstværker, som den nazistiske besættelsesmagt stjal i årene 1940-45, og hvoraf kun en lille del har fundet vej tilbage til de oprindelige ejere.

De mange kunstværker forlod Frankrig i togvogne, fly og lastbiler med retning mod Tyskland. Omkring 60.000 blev sendt tilbage til Frankrig efter krigen, hvor de i visse tilfælde tilbageleveredes til ejerne.

Udplyndring 100.000 kunstværker blev stjålet i Frankrig i 1940-45 og bragt til Tyskland. Efter krigen blev 60.000 værker bragt tilbage. 45.000 blev udleveret til ejerne og deres efterkommere. Omkring 2.000 blev opmagasineret på museer. 13.000 blev solgt til private samlere og museer verden over, som har været utilbøjelige til at finde ejernes efterkommere. De øvrige kunstværker forsvandt eller blev ødelagt. Mange befinder sig fortsat på museer og i private samlinger.

Men tusindvis af familier nåede aldrig at gense værker, som måske havde stor affektionsværdi, og som i mange tilfælde repræsenterede – og repræsenterer – snesevis af millioner kroner.

Ejerne var døde, og deres efterkommere – i det omfang de havde overlevet de nazistiske udryddelseslejres helvede – havde i mange tilfælde ikke den ringeste anelse om kunstværkernes skæbne.

I dag gør kataloger på internettet det muligt at finde de tusindvis af kunstværker, som nazisterne midlertidigt anbragte i Louvres kældre, inden de blev sendt videre. En af museets ansatte, Rose Valland, registrerede i al hemmelighed hvert kunstværk, og hendes optegnelser gør det i dag muligt for en familie i en udkant i Chile at konstatere, om et af familiens malerier befinder sig i Frankrig, eller om det er registreret et andet sted.

»Derfor har udstillingen af de 31 malerier i de to små sale overvejende symbolsk karakter«, sagde Sébastien Allard, der er ansvarlig for museets malerisamling ved åbningen af de to sale.

»Nu er der mulighed for at skabe opmærksomhed om dette spørgsmål ved meget tydeligt at fortælle disse kunstværkers historie«.

Museer var hælere

Det er nødvendigt, for de stjålne kunstværkers skæbne er ikke kun en skamplet på de nazister med regimets nummer 2, Hermann Göring, i spidsen, som i 5 år plyndrede offentlige samlinger og private hjem for kunst.

Historien om nazisternes plyndringstogter i private, ofte jødiske hjem og på offentlige og private museer kaster også et grelt lys over hele den private og offentlige kunstsektors optræden under og især efter krigen.

I Frankrig skilte nazisterne sig af med moderne kunst, som var entartet. Picasso og tyske ekspressionister blev solgt til parisiske kunsthandlere, som senere solgte værkerne videre til private samlere eller museer over hele verden. MoMA, Museum of Modern Art i New York, har ofte været under voldsom kritik, dels for at have købt kunstværker med en såkaldt ’tvivlsom oprindelse’ – læs stjålne – dels for at have nægtet at levere dem tilbage til deres oprindelige ejere, selvom der i de seneste år er sket betydelige fremskridt.

Det sker ikke mindst efter pres fra jødiske organisationer, og jødiske organisationer i Frankrig hilser med tilfredshed Louvres initiativ.

Men Louvre gør ikke nok ud af den pædagogiske side, mener flere ældre fra en jødisk organisation.