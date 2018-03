Per Kirkeby donerer hele sit arkiv til museum i Silkeborg: »Det er ufatteligt generøst. Det er simpelthen et monument i dansk kunst, vi har fået« Fremover vil Per Kirkebys samlede arkiv med tusinder af værker og forstudier have hjemme i Museum Jorn i Silkeborg. Dermed mister Aros i Aarhus sin del af arkivet.

Titusinder af Per Kirkeby-tegninger og -skitser er i de sidste uger og måneder blevet kørt til Silkeborg, hvor Museum Jorn fremover bliver international hotspotfor forskere: Kunstneren Per Kirkebys arkiv med skitsebøger, fotografier, udkast til værker, tegninger, scrapbøger, og hvad der ellers kan give forskere og andre interesserede et indblik i kunstnerens arbejdsproces, får fremover adresse på Silkeborg-museet.

Rundt regnet en fjerdedel af værkerne har været arkiveret på kunstmuseet Aros, der nu giver slip, i erkendelse af at Per Kirkeby selv har haft et stærkt ønske om at få arkivet til Jorn-museet. Per Kirkeby har derudover doneret resten af sit arkiv til Museum Jorn.

»Det er ufatteligt generøst. Det er simpelthen et monument i dansk kunst, vi har fået«, siger en glad museumsdirektør, Jacob Thage.

»Vi har i forvejen Jorn-arkivet, der giver indsigt i det 20. århundredes store danske kunstner. Nu kan vi også præsentere det 21. århundredes store danske kunstner«.

I 2011 åbnede Aros en stor international Jorn-udstilling, som ifølge Museum Jorn spændte ben for deres udstillingsplaner og kostede Silkeborg-museet dyrt i entreindtægter. Nu lader det til, at Silkeborg kan le sidst.

Er det payback time, når I nu nupper Kirkeby-arkivet fra Aros?

»Absolut ikke. Det gjorde ondt dengang, men det her er ingen vendetta. Hvis jyske og fynske museer skal tiltrække internationale kræfter, skal de samarbejde«, siger Jacob Thage.

»Det her har intet med den gamle historie at gøre. Vi er langt hinsides nid og nag. Det her handler om, at Per Kirkeby selv har ønsket at samle sit arkiv netop her, og det giver så meget mening«.

De to kunstnere mødte aldrig hinanden, men Asger Jorn stod som et forbillede for Per Kirkeby, og kort tid efter Jorns død lavede Kirkeby en film om ham, som har været vist jævnligt på Museum Jorn. For Jacob Thage er de to kunstnere enere fra hver sit århundrede og »eksponenter for det, Jorn kaldte den store nordiske kunst«, og ligesom Jorn står Per Kirkeby stærkt, både dansk og internationalt:

»Per Kirkeby er blevet sin generations Jorn«, siger Jacob Thage.

»Kunstnerisk står de hver for sig, men begge har spændt over ikke bare malerier, men også skulpturer og alt mulig andet, og begge har beskæftiget sig meget med følelser og natur. Og især har de en del til fælles, når man ser på deres tilgang til den kreative proces«.

Det er det, kunstnernes arkiver kan: give eftertiden »et kig ind i maskinrummet«, siger Jacob Thage. Og Per Kirkeby og Asger Jorn har haft stort fokus på at udvikle deres værker:

»Deres arkiver dokumenterer, hvordan de har arbejdet med det skrevne ord og lavet forstudier. Ingen af dem har ’bare’ stillet sig op foran et staffeli. Her har de nogle fællestræk«.

Silkeborg er »måske nok en provinsby«, men Silkeborg er byen, hvor Jorn valgte at lægge sit museum. At det fremover også er byen, man skal være i, hvis man vil nærstudere Per Kirkebys arbejde, er »helt oplagt« siger Jacob Thage:

»Per Kirkeby har siden sine unge dage været fascineret af Asger Jorn. Han lavede den her utrolig indsigtsfulde film om Jorn, og den film blev hans introduktion til et stort forbillede. Der er en sammenhæng mellem de her to store kunstnere fra hver sin tid«.