Perfektionist skaber tankevækkende fotografier af landskaber, der ikke findes Thomas Bangsted tager fotografier, som er værd at lægge mærke til. Han udstiller lige nu på Galleri Tom Christoffersen i København.

Er der noget, en perfektionist aldrig kan få nok af, er det tid! Fordi han i modsætning til de fleste straks kan mærke forskellen på at efterstræbe det, der ikke kan blive bedre, og nøjes med mindre, er han ikke bange for at bruge tid i urimelige mængder. Han er en skamløs storforbruger af den.