Ny udstilling: Helvedes-værker er udfordrende, anderledes og sært nyskabende Det er ikke så meget Helvede, det handler om, når Alexander Tovborg kuraterer, heller ikke selv om ordet indgår i titlen.

Det er en mangetydig titel, den danske kunstner Alexander Tovborg har givet den udstilling, han har kurateret til Galleri Nicolai Wallner. Man kan enten forstå ’Helvede opløser sig’ som ren og skær optimisme eller dykke lidt længere ned i Tovborgs egen introduktion til udstillingen, hvor Helvede måske nok er i opløsning, men også derved drypper ind i resten af verden.

Men forventer man sig djævle og efterdødsoplevelser, går man galt i byen med denne udstilling, for Tovborgs fokus ligger på kunstnerkolleger, der, som han selv, er optaget af symbolet, arketypen og det spirituelle.

Kunstanmeldelse









Helvede opløser sig. Med billeder af Theodora Allen, Jankel Alter, Magnus Andersen, Duda Bebek, Kye Christensen-Knowles, Steinar Haga Kristensen, Ursula Reuter Christiansen og Julien Nguyen. Galleri Nicolai Wallner, Glentevej 47, København NV. Til 19. maj

Den slags kan komme til meget forskelligt udtryk, og det gør det også på udstillingen, men grundlæggende er der tale om figurative malerier, der alle har en form for fortælling. Syv af de otte udstillende kunstnere er født mellem 1980 og 1990, med Ursula Reuter Christiansen (f. 1947) som eneste undtagelse, uden at hun på nogen måde falder uden for selskabet.

Foto: Anders Sune Berg Alderspræsidenten Ursula Reuter Christiansen står ikke tilbage for de yngre kolleger, men maler med stor intensitet ’Das Mädchen und der Tod’ fra 1997.

Alderspræsidenten Ursula Reuter Christiansen står ikke tilbage for de yngre kolleger, men maler med stor intensitet ’Das Mädchen und der Tod’ fra 1997. Foto: Anders Sune Berg

’Das Mädchen und der Tod’ fra 1997 er således både spændstigt og spændende, samtidig med at maleriet understreger, hvor få streger der skal til, for at Reuter Christiansen kan skabe både krop og handling. Farverne er på én gang nærmest ferske og strålende, hvilket gør dem i stand til at stå distancen, selv i selskab med tyske Jankel Alters intense og mættede palet.

Foto: Anders Sune Berg Farveholdningen hos tyske Jankel Alter minder om eksperimenter fra forrige århundredes begyndelse.

Farveholdningen hos tyske Jankel Alter minder om eksperimenter fra forrige århundredes begyndelse. Foto: Anders Sune Berg

Alter henter tilsyneladende sine motiver i religiøse riter, men mig minder de mest af alt om Sonia Delaunay (1885-1979), der for et århundrede siden eksperimenterede med form og farve som kommunikationsværktøj.

Der er også fuld fart på farverne hos den unge danske Magnus Andersen, der tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi for snart to år siden. På udstillingen viser han ’lil’ sergent’, der med sit lysende blå hår midt i alt det orange ligner en indisk guddom. De hårdt optegnede øjne og det let karikerede udtryk til trods føles det som et portræt af en virkelig person, der smiler skævt til verden.

Fuldstændig anderledes er udtrykket hos amerikanske Theodora Allen, som nærmest fremtryller sine motiver på en baggrund af råt hørlærred, der hele tiden stikker frem gennem billedet og truer med at bryde illusionen. Men det er ikke den eneste dobbelthed, Allen indarbejder i sine værker, for lige så smukke og struttende trompetblomsterne er, lige så giftig er hele den plante, vi kalder for pigæble.

I Los Angeles, hvor Allen bor, er pigæbler en temmelig almindelig ukrudtsplante, der kaldes både ’Devil’s Snare’ og ’Moon Flower’, hvilket bringer os tilbage til både udstillingens titel og Allens værk, hvor månen spiller en central rolle. Det samme gør, måske, de hallucinationer, pigæbler kan frembringe – hvis man altså undgår at dø af forgiftning.

Der er således på overfladen tale om meget forskellige udtryk og værker, ikke mindst når man til de allerede nævnte lægger svenske Duda Bebeks ’Valerie’, hvor ansigtet er som en maske, norske Steinar Haga Kristensens bogstavelige nedbrydning af billedrammen og de to amerikanere Julien Nguyen og Kye Christensen-Knowles, der henholdsvis viser en klassisk engel i ’Schadenfreude’ og blander manierisme med tegneserie i ’Saint Sebastian’.