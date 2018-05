Ny foto-udstilling: Individet forsvinder på dette fjerne, farefulde og frysende kolde sted Beskrivelser af Arktis er temaet for en udstilling på Fotografisk Center. Et par af kunstnerne bliver stående tæt ved dokumentationen, lidt for tæt - måske af respekt for det, de har været igennem.

Fotografisk Center bor i en stor hal i Kødbyen. Og ambitionerne på stedet er altid på størrelse med hallen: store.

Men når emnet tangerer det grænseløse, kan pladsen alligevel føles begrænset.

For temaet for den udstilling, der vises lige nu, er Arktis, og det er med sine flere millioner kvadratkilometer omkring Nordpolen enormt - og »et længslens sted«, »et sted for utopiske projektioner«, som Stephanie von Spreter beskriver det i udstillingens lille katalog.

'For A Gentle Song Would Not Shake Us If We Had Never Heard A Loud One'. Kuratering: Fotografisk Center. Staldgade 16. Til 27. maj.

Om vinteren er der mørkt døgnet rundt, om sommeren lyst lige så længe.

Det er dette fjerne, farefulde og frysende kolde sted, som otte kunstnere har givet hver deres beskrivelse af i fotografier og videoer.

Deres værker udgør udstillingens differentierede indhold. Men at det netop drejer sig om beskrivelser og i mindre grad om tolkninger, hvor kunstneren træder forrest, er måske typisk for et grundlæggende vilkår ved Arktis. Individet forsvinder.

For mennesker, der er vant til at være omgivet af civilisation fra morgen til aften, er det en total forvandlingsoplevelse at blive konfronteret med al denne enorme intethed.

Hvordan beskriver man noget, der kunne ligne verdens ende og i hvert fald udgør enden på alle de oplevelser, man allerede har gjort til en vane? Kan man beskrive noget så uvant, noget så nyt og ukendt, i en kendt kunstnerisk form? En række kunstnere har gjort forsøget. Men et par af dem bliver stående tæt ved dokumentationen, lidt for tæt, måske af respekt for det utrolige og ufattelige, de har været igennem.

Antiheroisk humor

At Arktis længe har fascineret videnskabsmænd, digtere og kunstnere, får man et godt indtryk af gennem den norske kunstner Helene Sommers video ' No Man's Land'.

Den kan også fungere som en introduktion til denne fascination af det uudforskede terræn.

Den dækker et bredt historisk felt, rummer mange møder og repræsenterer mange skæbner. Skulle man fremdrage én skæbne, kunne det være den svenske ingeniør Salomon Andrée. Han betalte med tre menneskeliv - inklusive sit eget - for at prøve at nå Nordpolen i en ballon. (Alt det, der ikke lykkedes på denne umulige færd før forrige århundredskifte, blev mange år senere - i 1982 - til spillefilmen ' Den umulige drøm' af den svenske instruktør Jan Troell).

Så galt er det dog ikke gået, hver gang nysgerrige og eventyrlystne mennesker fra Norden har taget turen endnu længere mod nord.

Et møde med Arktis kan ligefrem rumme sin egen antiheroiske humor, som den svenske kunstner Katja Aglerts video ' Winter Event-antifreeze', der bl. a. tematiserer vanskelighederne, når man prøver at iscenesætte et menneskes møde - faktisk Aglerts eget møde - med islandskabet.

At skabe en handling ud af mislykkede optagelser, der skal gøres om, er noget af det mindst heroiske, man kan forestille sig. Men ' Winter Event-antifreeze' består af mere end denne video. For til videoen føjer sig også en stol - og en bog med dokumentariske fotografier af Aglert og tekster af en kurator og to teoretikere.