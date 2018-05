Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Danmarks bedste kulturredaktion samler ugens vigtigste historier for dig der elsker bøger, musik, film og kunst.

Danmarks bedste kulturredaktion samler ugens vigtigste historier for dig der elsker bøger, musik, film og kunst. Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Kultur.

Tak for din tilmelding!

Han gav malierne lov at drømme - og blev selv rig af det Seydou Keïta er verdenskendt for sine afrikanske portrætter, fordi de viser håb frem for elendighed.