5 hjerter til smuk udstilling på Louisiana: Her er kvinden, der lærte Kandinsky at bruge farver Alt for længe er Gabriele Münter blevet forbigået i total tavshed, til trods for at hun var en markant medspiller, da maleriet fik nye farver og kraft. Nu genintroducerer Lousiana hende på ny udstilling.

FOR ABONNENTER Det kom som et chok, også for Gabriele Münter selv, da hun nærmest fra den ene dag til den anden fik sit kunstneriske gennembrud. Ganske vist var der ikke tale om et kommercielt et af slagsen, men den radikale forandring af hendes kunstneriske udtryk i 1908 kan ikke betegnes som andet end netop et gennembrud. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind