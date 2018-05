Kunstmuseum åbnede udstilling for 1.000 nudister kun iført sko 30.000 var interesserede i at deltage i seks nudistomvisninger på kunstmuseum i Paris. Omkring 1.000 fik lov at komme med.

I lighed med mange svømmehaller, strande og kulturtilbud verden over åbnede det parisiske museum Palais de Tokyo i sidste weekend dørene for særligt guidede ture for nudister. Og hvordan føles det så at gå på kunstmuseum kun iført sko?

Koldt.

Det skriver i hvert fald New York Times’ klummeskribent Thomas Rogers, der var med på rundvisningen i museet, der blev bygget i 1937 til at huse moderne kunst, og som i dag stadig er et de fremmeste steder at opleve kontemporærkunsten i Paris.

»Efter en halv time på den første nudistomvisning på Palais de Tokyo (...) var jeg blevet vant til følelsen af at være blottet, men jeg havde ikke vænnet mig til den kolde luft, der strøg gennem de hvælvede gallerier«, skriver Thomas Rogers.

Nudistomvisningen blev taget mere end positivt imod. 30.000 var interesserede i at deltage i de seks omvisninger, der tilsammen gav plads til omkring 1.000 besøgende. Ifølge New York Times har den franske naturistforening set en kraftigt stigende interesse i deres hjemmeside, siden Palais de Tokyo annoncerede nøgenrundvisningen.

»Jeg håber, at oplevelsen med at efterlade tøjet ved døren også vil hjælpe de besøgende til at efterlade en del af deres identitet med det, og dermed opleve udstillingerne med større åbenhed«, siger Marion Buchloh-Kollerbohm, der ud over at være guide på rundvisningen også er såkaldt uddannelseschef på museet.

Om succesen gentages, er endnu uafklaret.