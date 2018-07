Dronningens fine Fabergé-elefant kan både gå og vippe med ørerne. Men kuratorerne tør ikke røre ved den Sølvlegetøjet, skabt af den legendariske Fabergé har tilhørt den britiske dronning Elizabeth II.

Elefanten her har haft det mere royalt end de fleste.

Det lille stykke mekaniske sølvlegetøj – skabt af den russiske juveler og guldsmed Carl Fabergé i 1900 – tilhører nemlig den britiske dronning Elizabeth II.

I dag indgår den som en del af The Royal Collection, og netop nu er den udstillet på galleriet Compton Verney syd for Birmingham i England. Under titlen ’Marvellous Mechanical Museum’ viser galleriet frem til 30. september en stor samling af mekanisk legetøj fra flere hundrede års legetøjshistorie.

Museet har fået lov at låne sjove, sære og sjældne stykker mekanisk legetøj fra blandt andet British Museum og Victoria & Albert Museum, herunder en 10 meter bred mekanisk jernbanestation lavet i slutningen af 1980’erne af opfinderen Rowland Emett.

Mekanisk legetøj havde sin storhedstid i det 18. århundrede, og udviklingen af de knirkende og kørende vidundere har igennem tiden optaget og inspireret både opfindere, kunstnere og ingeniører.

Gamle og skrøbelige genstande

Faktisk siges det, at den amerikanske forfatter Mary Shelley opfandt sin Frankenstein-karakter efter at have set et stykke mekanisk legetøj lavet af den franske urmager og opfinder Pierre Jaquet-Droz, kendt for sine optrækkelige dukker og fugle.

Flere af de udstillede legetøjsgenstande på Compton Verney-galleriet er så gamle og skrøbelige, at ingen tør teste, om mekanikken stadig virker. Det gælder blandt andet dronningens Fabergé-elefant, der ellers både skulle kunne gå og vippe med ørerne.

Ifølge avisen The Guardian har kuratorerne endnu ikke turdet følge vejledningen på den lille papirlap, elefanten ankom med, og som berettede: »For at trække elefanten op, tryk på den tredje diamant på venstre side af sadlen. For at starte den, frigiv guldfjederen under elefanten«.

For at sikre sig, at den mere end 100 år gamle ronkedor udstilles trygt og godt, krævede Buckingham Palace i øvrigt, at puden, som Hans Kongelige Elefanthed ligger på i udstillingsmontren, blev sendt til slottet for at blive godkendt.