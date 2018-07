Det var glemt i 30 år, men nu kan Keith Harings største værk i Europa ses igen Hidtil har man troet, at et murmaleri skabt i Pisa var Keith Harings største. Nu har graffitilegenden Aileen Middel opdaget et endnu større værk, som Haring i 1986 skabte som en gave til Amsterdam.

Det var gemt bag aluminiumsplader i 30 år og ingen kunne huske noget om det. Men da graffitilegenden Aileen Middel, som også går under navnet Mick La Rock, begyndte at undersøge sagen, skete der noget. Og nu er den amerikanske graffitikunstner Keith Harings største europæiske værk pakket ud og kan opleves af alle. Værket, der er en typisk Keith Haring-figur – et mytisk væsen med et hundehoved – er skabt i 1986 som en gave til Amsterdam.

Murbilledet er det største europæiske værk, som Keith Haring nåede at male, inden han døde af aids i 1990, skriver kunstmagasinet artnet.com på sin hjemmeside. Det tog ham blot to dage at skabe det enorme værk, der fylder hele facaden på en af de lagerbygninger, som kunstmuseet Stedelijk engang benyttede. Siden blev muren dækket af aluminiumsplader, og alle glemte alt om det enorme værk.

Men i forbindelse med den Keith Haring-udstilling, som Stedelijk netop har afholdt, faldt graffitikunstneren Aileen Middel over et foto af Harings værk og undrede sig over, hvor det var henne. Hun fik engageret Stedelijk i eftersøgningen og snart viste det sig, at værket stadig sad på muren, men gemt bag aluminium. Den er nu taget ned, og i løbet af de kommende uger vil værkets tilstand blive grundigt gennemgået.

Hidtil har et murmaleri, som Haring skabte i den italienske by Pisa, været betragtet som hans største europæiske værk. Men hollænderne kan nu blære sig med, at det værk, som de faktisk havde glemt, overgår italienernes.