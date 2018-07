Stor udstilling: Hidtil usete portrætter af mesteren Dalí har det til fælles, at de alle er taget er kvinder Salvador Dalí gjorde en dyd ud af at lade sig fotografere med et særligt tilrettelagt udtryk. Oftest var fotografierne taget af mænd, men indtil 6. januar kan man i Gala-Salvador Dalí Foundation Púbol Castle i Catalonien opleve tidligere gemte portrætter af den store kunster, der udelukkende er taget af kvinder.

Når surrealisten Salvador Dalí lod sig fotografere, lignede resultatet gerne en nøje indstuderet performance, hvor han selv havde æren at spille hovedrollen.