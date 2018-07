De glemte kunstnere: Fald fra en sporvogn slog lovende nordjysk maler ihjel En usædvanlig livslysten og livlig natur var skudsmål for Christjern Schobius. Men han blev bare 27 år. Hans kunst lever stadig på Kunsten i Aalborg og på Statens Museum for Kunst.

Var det bare et forbandet uheld, at han faldt fra en kørende sporvogn og slog sig ihjel? Eller sprang han med vilje ud af vognen for at gøre en ende på et måske ikke alt for håbefuldt kunstnerliv?

Sommerserie De glemte kunstnere Langt den tykkeste bog i kunsthistorien er glemmebogen. Men ikke helt få af de i dag glemte danske kunstnere fortjener at blive husket. Politikens kunstredaktion genopfrisker nogle af de navne – og værker – som man ikke er stødt på længe. I dag:Christjern Schobius

Sandheden om maleren Christjern Schobius’ død lærer vi nok aldrig at kende. Måske er den heller ikke så afgørende, i forhold til hvad vi ellers ved. Vi ved, at han var 27 år og ugift, da han døde 7. juni 1900. Og så ved vi besked om mange af de billeder, han udførte i sit korte, men lovende liv. Nogle af de bedste tilhører Kunsten – Nordjyllands Kunstmuseum.

For Christjern Schobius var født i Aalborg. Det er ikke meget, vi kender til kunstnerens ungdom. Den ungdom, der kom til at stå mærkeligt alene, fordi hans liv aldrig kom til at bestå af mere.

Efter at have afsluttet sin uddannelse på Teknisk Skole i Aalborg kom Schobius på Kunstakademiet i København hos lærerne Adolph Kittendorff og Fr. Vermehren, men han var der ikke længe. Derefter blev det kun til en måned på Kristian Zahrtmanns skole. Måske har akademiets undervisning kedet ham, og Zahrtmanns farvesyn og begejstring for alt, hvad der var italiensk, var åbenbart heller ikke det, han ledte efter.

Ingen ophold i udlandet

1890’erne var en overgangsperiode og en opbrudstid, og mange yngre kunstnere – mellem dem måske også Schobius – følte, at virkelighedsskildringen nok sang smukt, men på sidste vers. Den tid var kommet, hvor kunsten burde stille sig selv nye opgaver. Men endnu vidste ikke mange, hvad dette andet burde være.

For at kende til de internationale strømninger, der skubbede til kunstlivet og kunne ændre dets retning, var det nødvendigt at opholde sig i udlandet, især i Paris, som en J.F. Willumsen gjorde. Schobius rejste til København, men længere væk fra fødebyen Aalborg nåede han aldrig at komme. Det prægede ham.

Måske for at dæmme op for den glemsel, der så nemt kan blive en tidligt afdød kunstners skæbne, skrev Leo Swane – daværende direktør for Statens Museum for Kunst – i en artikel om Schobius i tidskriftet Tilskueren i 1933. På det tidspunkt levede endnu nogle, som kunne huske ham, og de huskede et yndefuldt og charmerende menneske, som ifølge dem og ifølge Swane var i besiddelse en »usædvanlig livslysten og livlig natur«.

De billeder, som Schobius efterlod sig, fortæller os, at også andre stemninger var i spil.

Det lyder ikke som signalementet af en selvmordskandidat. Men de billeder, som Schobius efterlod sig, fortæller os, at også andre stemninger var i spil. ’Tilhørere i en landsbykirke’, som tilhører Statens Museum for Kunst, er et karsk og alvorligt studie af de karakterfulde ansigter i en kirkemenighed. Der var også en ’Pieta’, en scene, hvor Maria begræder Kristi døde legeme, efter at han er nedtaget fra korset.

Endelig var der det store billede, mesterværket, som blev det sidste, som Schobius nåede at male – og nåede at vise på Charlottenborgs Foraarsudstilling i 1900.

’Det tabte Paradis’ kaldte han det, og tilsyneladende måtte det være de to figurer på billedet, der havde mistet dette paradis. Bibelens Adam og Eva var det ikke, for motivet var ikke religiøst, selv om titlen pegede i den retning.