De to andre er Franciska Clausen og Else Thoresen.

De glemte kunstnere: Der skulle gå årtier, før kunsthistorikerne fik øjnene op for surrealisten Rita Kernn-Larsen Ikke blot var Rita Kernn-Larsen en kvinde, der drømte om at blive kunstner. Hvad der var svært nok. Men hun var også en kunstner, der ville være surrealist. Med to udstillinger samler interessen sig om denne kunstner, der i sin kamp for anerkendelse måtte kæmpe mod mere end ét handikap.