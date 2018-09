HuskMitNavn har malet på væggene i kirken: Anmelderen får lyst til at føde en hær af børn og melde dem ind i spændende kreative privatskoler HuskMitNavn inviterer børn og voksne ind i Nikolaj Kunsthal i en totalinstallation, som ligner lidt et fritidshjem. Han vil have os til at tegne, og det er der masser af livfulde og eksistentielle pointer i. Men udstillingen i sig selv kunne godt have brugt mere liv og højere ambitioner.

FOR ABONNENTER Der er skåret tre indgange i væggen ind til HuskMitNavns udstilling i Nikolaj Kunsthal. En for voksne og en lavere døråbning for børn og en for duer. Præcis hvad opdelingen skal til for, er ikke super tydeligt i en udstilling, der nok tydeligst henvender sig til børn, men også gerne vil være for et voksent kunstpublikum.