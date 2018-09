Svensk museum returnerer maleri til jødisk arving Maleri af Oskar Kokoschka er nu hos grandnevø, efter det har hængt på Moderna Museet.

Et portræt, som indtil 1933 var i samlingen hos en velhavende tyskjødisk kunstsamler, og som siden 1934 år har befundet sig i Sverige, er nu blevet returneret til den oprindelige ejers grandnevø. Dermed anerkender Moderna Museet i Stockholm for anden gang i nyere tid, at de har kunst, som er stjålet fra tyske jøder.

Da kunsthandleren Alfred Flechtheim flygtede fra sit hjemland på grund af de nazistiske jødeforfølgelser, blev alle hans værdier beslaglagt af nazisterne og solgt, og dermed blev hans enorme kunstsamling spredt til museer og kunstsamlinger i Europa og USA. Flechtheim døde af blodforgiftning i London i 1937, og hans kone, Betty Goldschmidt, tog sit eget liv i Berlin i 1941, kort før hun skulle have været deporteret til Minsk.

Maleriet er af Oskar Kokoschka, den østrigske ekspressionist, og har titlen ’Marquis Joseph de Montesquiou-Fezensac’ (1910). Det endte allerede året efter Flechtheims flugt på det svenske Nationalmuseum, hvorefter det fandt vej til Moderna Museet.

»Vi er glade for og lettede over, at Kokoschka-maleriet nu vender tilbage til sin rette ejer«, har direktøren for Moderna Museet, Daniel Birnbaum, udtalt til The Art Newspaper.

»Det er af største nødvendighed for den svenske regering såvel som for os på museet, at vi ikke har værker med en problematisk proveniens«.

I 2009 gav Moderna Museet slip på maleriet ’Blumengarten’ (1908) af Emil Nolde, som nazisterne stjal fra den jødiske ejer Otto Nathan Deutsch under Anden Verdenskrig. Dengang varede det juridiske slagsmål mellem arvingerne og museet ni år. Et foto, hvor man ser maleriet hænge på en væg i de oprindelige ejeres stue, var med til at afgøre sagen.