Andy Warhol er tilbage i Stockholm Moderna Museet fortæller historien om dengang i 1968, da Andy Warhol udstillede på ... Moderna Museet.

Stockholm, 1968. Det var Andy Warhols første separatudstilling på et europæisk museum. Og lidt af et sats for det kun 10 år gamle Moderna Museet i den svenske hovedstad, der var ved at opbygge en spændende samling af kunstværker, der repræsenterede de avantgardistiske strømninger inden for moderne international kunst. For hvordan ville svenskerne og de svenske kunstanmeldere tage imod den amerikanske popkunstner? En anmelder mente, at man ikke kunne komme uden om Andy Warhol som »intens, desillusioneret sandhedsøger«, en anden, at kunstneren fyldte ham med »ubehag«.

Under alle omstændigheder endte udstillingen med at være så afgørende, at Moderna Museet på lørdag, 15. september, åbner udstillingen 'Warhol 1968', der skal fejre 50-året for Andy Warhols debutudstilling på museet.

Ifølge kurator på Moderna Museet John Peter Nilsson havde 1968-udstillingen stor betydning for både Andy Warhol og Moderna Museet.

»For Andy Warhol blev det en kunstnerisk bekræftelse af hans betydning og lidt af et gennembrud i USA, fordi et prestigefyldt europæisk museum havde lanceret ham som en af de vigtigste amerikanske samtidskunstnere. Og museet fortsatte med at vise banebrydende amerikansk kunst og styrkede sin position som et museum for samtidskunst«.

Kommer også til Malmø

Nu kigger Moderna Museet så altså 50 år tilbage i tiden med en nærmest metaagtig Andy Warhol-udstilling. Og hvad har museet så lært om den store amerikanske popkunstner i de mange år, der er gået siden da?



»Kun ganske få 1900-tals kunstnere skildrer et samfund, hvor alt er til salg og udskifteligt på den måde, som Andy Warhol gør det. At der ikke findes noget under overfladen (som Andy Warhol sagde om sin kunst i 1967, red.), behøver ikke at være et tegn på noget overfladisk eller kynisk. Det kan også være et tegn på tomhed og meningsløshed i et samfund, hvor religion er erstattet af forbrug«, siger John Peter Nilsson.

Med 'Warhol 1968' ser Moderna Museet blandt andet tilbage på det nu berømte kotapet (se billedet øverst), der i 1968 prydede museets facade, samt på anmeldelser og citater fra dengang, ligesom Andy Warhol-værker fra museets egen samling bliver udstillet.

Udstillingen vises på Moderna Museet frem til 17. februar 2019. Dernæst kan den ses på museets Malmø-afdeling fra 23. marts til 8. september.