Svensk metro-kunstner: »Det er en kæmpe udfordring - næsten skræmmende« Skulptøren Iréne Vestman skal udsmykke en af de kommende nye stationer i den stockholmske undergrund.

Verdens længste kunstgalleri skal være endnu længere.

Til august begynder udvidelsen af metroen i Stockholm med 11 nye stationer. Og de skal selvfølgelig alle 11 blive en del af det allerede eksisterende kunstgalleri, hvor 90 ud af de i alt 100 stationer i dag er udsmykket med kunst.

Udsmykningen har gjort den stockholmske tunnelbane verdensberømt og til en turistattraktion i sig selv på linje med Vasamuseet og Gamla Stan.

En af de kunstnere, der har fået til opgave at kreere endnu et værk til samlingen i Stockholms undergrund, er den svenske billedhugger Iréne Vestman. Og hun går til opgaven med en vis bæven på trods et solidt cv.

»Det er en kæmpe udfordring - næsten skræmmende. Jeg føler mig meget privilegeret, men jeg vil jo også gerne have, at det skal blive et nærværende værk - ærligt, sandt og godt - der skal kunne eksistere i mange år. Men kan jeg forløse det?«, spørger hun i telefonen fra Stockholm.

Folkelig kunst

Stationen det drejer sig om, er den kommende Barkarby Station, der kommer til at være et stop på tunnelbanans blå linje. Her vil Iréne Vestman skabe et værk, der blandt andet består af fem skulpturer i granit, en liggende og fire stående, der hver især har forskellige udtryk og former.

Og selv om det er en stor prøvelse for den rutinerede skulptør, er det også en gammel drøm, der forløses, når hendes kunst bliver så offentlig, som den overhovedet kan blive. Helt på linje med den oprindelige ide med kunstinstallationerne i Stockholms Tunnelbana, der blev skabt for at gøre kunsten mere tilgængelig for folket.

»Barkarby er jo ikke et stykke kunst, jeg laver for mig selv. Jeg tror på, at hvis det jeg laver berører mig, så kan det også berøre andre mennesker. Også dem, der normalt ikke interesserer sig for kunst«, siger Iréne Vestman, der selv er gået på opdagelse i tunnelbanans kunstgalleri i mange år.

Foto: Arild Vågen Sammen med Östermalmstorg er tunnelbanan-stationen Kungsträdgården (billedet) Iréne Vestmans yndlingsstationer i det stockholmske metronet.

»Alle kunstværker har et stærkt udtryk hver for sig. Men det er også forskellighederne, der binder det hele sammen. Selv om du kører forbi den samme station dag efter dag, år efter år, så oplever du altid noget nyt. En anden indgang eller en anden stemning«.

Fortællinger i sig selv

I sin motivering af, hvorfor det netop er Iréne Vestman, der skal stå for kunsten på Barkarby Station, kalder juryen hendes klassiske skulpturer for »simple og stramme, men samtidig med organiske former, der bruges til at udforske sektioner, forhold og overgange mellem det fysiske og det mentale«.

Selv om Iréne Vestman ikke er meget for at italesætte sine skulpturer, gør hun alligevel et forsøg, når det kommer til Barkarby Station:



»Hver skulptur er både et ord og et bogstav. De er fortællinger i sig selv. Men taler jeg for meget om det, så flyder det ud. Jeg vil hellere have, at folk, der kigger på det kommer med deres egne tolkninger«, siger Iréne Vestman.

Den første tunnelbane-linje blev blev indviet i 1950 mellem Slussen og Hökarängen. Syv år efter var den første kunstinstallation skabt. Det er altså mere end 60 års arbejde, der nu kan ses blot ved at sætte sig i metroen. Som altså fortsættes med udbygningen af tunnelbanan, der vil koste omkring 30 milliarder svenske kroner, svarende til godt 20 milliarder danske.