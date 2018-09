Kæmpe æg med overraskende fyld rykker ind midt i det indre København Det er håbet, at gæsterne vil elske, hvad guldægget foran Kunsthal Charlottenborg rummer.

I Sveriges nordligste by, Kiruna, stampet ned i frosne snedynger, gav et kunstværk med fri sauna og 75-80 graders varme om bord mening dengang i 2017.

Nu lægger kunstnerduoen Bigert og Bergström deres knap fem meter høje og 2,7 tons tunge guldæg igen, denne gang midt i den københavnske kulturnat, hvor træægget med gyldne spejlplader opstilles i Kunsthal Charlottenborgs gård, komplet med hjerteformet sauna og hedt fællesskab indeni, og med danskernes nylige kuldechok efter en varm sommer er det måske passende med et ly for stiv kuling og efterår.

Kunstnerne har, som de formulerer det, leget med den nordiske saunatradition og udviklet en symbolsk skulptur med rum for varme, refleksion og de samtaler, kunst gerne vil skabe, og som det er traditionen, at man har i saunaer i det høje nord.

Foto: Jean-Baptiste Béranger. 'Solar Egg' af Bigert & Bergström for Riksbyggen (2017)

Kunstnerduoen, der i 90’erne opførte klimakamre, byggede oprindeligt ægget for svenske Riksbyggen til byen Kiruna, hvor det tronede som symbol på en ny, gylden begyndelse for en sort mineby under forvandling. Siden har måbende skader på rejse i Nordeuropa kunnet tabe næbbet over et gigantisk æg på destinationer fra Norrbotten ned til Stockholm og Paris. Nu klækker ægget i H. C. Andersens land, hvor det største æg i andereden heller ikke rummede, hvad det skulle.

I den historie endte alle med at elske, hvad ægget havde gemt på. På Charlottenborg er det håbet, at gæsterne vil elske, hvad guldægget rummer, og booke en af de tre daglige saunatider i udstillingsperioden fra 12. oktober til 13. januar.