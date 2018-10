Årets fotobiennale i Odense: Photoshoppen er blevet det nye magiske atelier, hvor selv det umulige kan gøres muligt i en smuk løgn Årets fotobiennale i Odense har som emne nogle ret specielle fotografier. Af princip forestiller de ikke den virkelighed, vi andre kender.

Fra i dag er maleriet afgået ved døden!«. Store ord i utide – sagt af en maler i 1839. Det var dengang, da de første daguerreotypier vakte både opsigt og bestyrtelse på den parisiske kunstscene.

Daguerreotypien var en meget tidlig udgave af det fotografi, der i dag eksisterer overalt i samfundet, på de uundværlige mobiltelefoner så vel som via de forhadte stærekasser.

Men det gik ikke, som den franske maler Paul Delaroche og andre pessimister spåede.

Det lykkedes maleriet at overleve fotografiet, bl.a. fordi det snart lærte at frigøre sig og finde nye veje.

Og på samme måde lærte fotografiet af maleriet, nemlig ved at pynte på sandheden, eller ved ligefrem at gøre pynten til det egentlige motiv.

Efter al konsensus er et fotografi stadig bedre til at sige sandheden, hele sandheden og ikke andet end sandheden end et maleri.

Det er en af grundene til, at forbrydere bliver fotograferet og ikke malet til politiets forbryderalbum. (En anden grund handler om omkostningerne – og så manglen på ordentlige portrætmalere!).

Vi havde ikke forventet, at fotografiet også ville blive meget bedre til at lyve. Men den farligste løgner er altid den, som ingen vil mistænke for at fortælle andet end sandheden. Så man skal ikke altid stole på det fotografiske billede.

Hvis fotografiet tilbragte sin barndom i en motivverden, tæt knyttet til virkeligheden, er det for længst flyttet hjemmefra.

Brandts har som emne for dette års fotobiennale valgt de fotografier, der er særlig gode til at fortælle smukke løgne, eller som i det mindste udfordrer virkeligheden ved at iscenesætte den, manipulere med den eller slet og ret forvandle den.

Så vi er ikke i Odense for at overvære fotografiets bisættelse. Det skulle da være i dets egenskab af upåvirkeligt sandhedsvidne, hvad nogen tror, at det altid er.

For det er det ikke, slet ikke her. Mediet har alle dage været konstrueret, siges det allerede på side 3 i det alt for tynde katalog til udstillingen ’Photography To End All Photography’.

Og fotografiet vil netop overleve, fordi det er blevet stadig bedre til at forvandle sig til en konstruktion. For i forvandlingen skjuler berigelsen sig.

Det hænger sammen med opfindelsen af det digitale billede og en computerteknologi, der aldrig stopper op og holder pause i sin egen udvikling.

I dag kan en fotograf fremstille billeder af nærmest hvad som helst og helt uden at tage overtøj på.

Han eller hun behøver ikke engang et rigtigt kamera til formålet. Photoshoppen er blevet det nye magiske atelier, hvor selv det umulige kan gøres muligt, og hvor alt, der er fraværende, kan gøres nærværende.

Resultaterne – skabt af 21 fotokunstnere fra hele verden – er til stede dér på væggene, i Odense, og hvad de viser os, findes kun dér, i fotografiet.

På ’Photography To End All Photography’ ser vi ikke noget til dokumentarfotografiet, fotoreportagen, det såkaldte street photography etc.

Vi er ude på overdrevet, derude, hvor fotografen ikke vil nøjes med at vise os det, der er i søgeren.

Hollænderen Robert Overweg vil f.eks. meget hellere lege og jonglere med det, der overhovedet kan fotograferes, og så lave en kollage ud af det. Belgieren Filip Dujardin går lidt i samme spor.