Mesterværker falmer over tid: Man kan godt blive helt hvidhåret af at hænge på et museum i 70 år Med alderen ændrer vi os. Det ved alle. Færre tænker over, at malerier faktisk gør det samme, blot i et andet tempo. For ægte farver kan ikke tåle lys. Det er Edvard Weies maleri ’Faun og nymfe’ et eksempel på., skriver kunstredaktør Peter Michael Hornung i denne kommentar.

Oplysninger er som regel gode at få. Men dermed være ikke sagt, at de alle er lige opmuntrende. I det seneste nummer af Danske Museer kan konservatorer desværre oplyse om, at lys skader de kunstværker, som i det daglige udsættes for det. Det er ikke noget, som kun fatalister og kulturpessimister tror kan ske. Det er derimod noget, der faktisk sker, langsomt og uundgåeligt. Og især uopretteligt! Det viser og påviser artiklen.

Som et eksempel blandt utallige fremhæves i artiklen et maleri af den danske maler Edvard Weie, ’Faun og nymfe’, som hænger på Statens Museum for Kunst. Det blev malet i 1940-41. Den oplysning kan omformuleres til: I langt over 70 år har dette maleri været udsat for solide mængder af kunst- og dagslys – hver eneste dag og måned året rundt. Og det har haft konsekvenser.

Ikke engang skulpturer i sten, marmor eller bronze er hævet over tidens og stedets påvirkninger. Men man kan ikke afskaffe problemet ved at mørklægge salene på et museum. For det er også et publikum at tage hensyn til

Lysintensitet måles i lux, og lux er i værste fald for kunstværker, hvad varmegrader er for isbjerge. Hvis man formulerer det pænt, kan man sige, at et vist antal lux kan forårsage visse ændringer i det emne, det påvirker. Man kan også bare sige, at de nedbryder det, de rammer.

Farvelaget i billedets overflade kan udtørre og krakelere, og hvad der endnu værre: Nogle farver vil miste deres intensitet og ændre sig. De bliver blege – eller forsvinder.

Når visse farver i et billede ændrer sig, ændres balancen mellem farverne. Altså kan vi ikke længere gå ud fra, at ’Faun og nymfe’ i alle forhold og til forveksling ligner det maleri, der dengang forlod Weies atelier.

Nedbrydningen kan ikke iagttages fra dag til dag, og farver påvirkes forskelligt, afhængig af deres karakter og kvalitet, samt af den mængde af lys, der over tid får lov at ramme dem.

Det sidste er man inden for de seneste årtier blevet meget bevidst om, og det er baggrunden for, at der ligger helt andre bestemmelser og sikkerhedskrav bag moderne museumsarkitektur, end der gjorde tidligere.

Derfor er der nu om stunder sat specialglas i alle de vinduer på Statens Museum for Kunst, der vender ud mod parken, pladsen eller gaden. Glasset er overtrukket med solfilm, og facadevinduer har fået lysreducerende transparentgardiner, som det kaldes i fagsproget.

Dagslyset

Lys er dog ikke én ting. Direkte sollys er selvfølgelig værre end almindeligt nordisk dagslys fra en overskyet himmel, og dette dagslys er igen værre, hvis det ikke bliver distraheret eller minimeret, ved at der opsættes persienner eller gardiner i de sale, hvor der udstilles kunst.

Ikke al kunst er lige modtagelig for påvirkninger: Tegninger er mere sarte end malerier, men som Weie-eksemplet viser: Selv malerier er ikke resistente over for tidsbetonede påvirkninger.

I Danske Museer er Weies maleri afbildet i flere gange, dels på et fotografi, taget i 2013, dels på flere sort-hvid-fotografier af ældre dato, fra 1981, 1961 og endelig fra 1948 (billedet kom til SMK i 1943). Man skal være svagtseende eller have glemt sine briller hjemme på bordet for ikke at kunne se forskellen, især mellem det ældste og det nyeste foto.

Nymfens hår var til at begynde med kraftig rødbrunt. Artiklen oplyser ikke, hvor man ved det fra, men på det sort-hvide foto kan man se, at det har været mørkt. I dag er denne rødbrune hårfarve bleget helt væk, så nymfen nærmest fremtræder hvidhåret.

I løbet af 70 år kan sådan noget selvfølgelig overgå alle kvinder – og ikke kun nymfer! Men når vi taler om kunstværker, og især om hovedværker – og Weies ’Faun og nymfe’ regnes for et sådant hovedværk – er det selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvordan farverne i billedet har det og stemmer overens med kunstnerens oprindelige intentioner med dem.

Når vi laver en analyse af billedet til brug for en kunsthistorisk artikel, kan vi altså ikke sætte lighedstegn mellem billedets aktuelle kolorit og kunstnerens intentioner med de farver, som er valgt og benyttet.