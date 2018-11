Gæsterne slår blikket ned, når de konfronteres med verdenshistoriens mest omtalte kvindeskræv på stærkt populær udstilling Udstilling på det jødiske museum i Paris viser den verden, Sigmund Freud udsprang af, og den, som han var med til at skabe. Vores.

I krisetider er det populært at hive en gammel tænker frem fra gemmerne for at påstå, at han eller hun har svaret på tidens spørgsmål. Efter finanskrisen gjorde økonomernes forklaringsproblemer Karl Marx og kapitalismekritikken stueren igen. I slipstrømmen af Charlie Hebdo-attentaterne i 2015 var det så oplysningsfilosoffen Voltaires ’Traité sur la tolérance’, der gik som varmt brød, og hos økologerne har Spinozas relationelle 1600-tals holisme længe været i høj kurs.