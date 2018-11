Flere værker stjålet og ødelagt på aarhusiansk museum: »Det er helt hovedløst« Omkring et dusin værker er blevet fjernet og flere skulpturer smadret i et indbrud på det aarhusianske Museum Overtaci.

Det kan godt være, at Museum Ovartaci siden 4. november har haft lukket for at forberede sig på sin forestående flytning, men natten til søndag havde museet alligevel besøg af ubudne gæster.

Ukendte gerningsmænd begik nemlig indbrud i bygningerne ved det psykiatriske hospital i Risskov.

Der er blevet stjålet mindst 12 værker af flere forskellige kunstnere. Derudover har indbrudstyven eller -tyvene åbnet en montre og smadret flere af Ovartacis rygefantomer (håndgjorte, udsmykkede cigaretrør, red.), hvorefter resterne er blevet efterladt rundt omkring på museet.

Ud over værker af Ovartaci, er der under indbruddet også stjålet malerier af blandt andre John Hollensted, Uffe Becker og hans børn Jonatan og Mette Becker.

»Det er helt diffust, hvad formålet har været. Der har ikke været noget mønster i det«, siger museumsdirektør Mia Lejsted.

Det er fantomer som disse, der er blevet smadret flere af under indbruddet. Foto: Museum Ovartaci

Et af de store værker, der er blevet taget, er Ovartacis maleri ’Ramsses II’, men ellers er mange af de forsvundne kunstværker ikke af større økonomisk værdi.

»John Hollensted har lavet udmærkede værker, der har stor værdi for os, men det er ikke noget, man får mange penge for på en auktion. Det er helt hovedløst, og jeg kan ikke sige, om det er, fordi der er vrede mod os - eller noget helt andet«, siger Mia Lejsted.

»Man bliver vred og ked af det og føler sig trådt på«.

Gør klar til flytning

Kunstneren Ovartaci, der egentlig hed Louis Marcussen, var patient på Risskovs psykiatriske hospital i 56 år indtil sin død i 1985, hvor han efterlod sig en lang række malerier og andre kunstværker, som museet sidenhen har rådet over og udstillet. Museum Ovartaci råder over en samling på cirka 9.000 værker, der alle er skabt af kunstnere med psykiske lidelser, hvoraf de fleste har været indlagt på hospitalet.

De senere år har der været stor tvivl om den fremtidige drift og placering af museet. Først trak Region Midtjylland sin støtte dertil, og da det psykiatriske hospital efter planen skal flytte ud til det nye supersygehus i Skejby, skulle museet finde nye lokaler.

Det er blevet til en løsning, hvor Ovartacis værker i 2019 midlertidigt kan ses på Katrinebjerg i Aarhus, inden de i 2020 flytter op i Journalisthøjskolens bygninger på Olof Palmes Allé, når denne flytter i nye lokaler.