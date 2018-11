Stjålet af nazisterne: 'Ejeren' af maleri nægter at tilbagelevere det til de rigtige ejere i USA Et maleri af franskmanden Edgar Degas har været væk siden 1940. Efterkommerne til kunsthandleren Paul Rosenberg har i årevis forgæves forsøgt at få maleriet udleveret af en mand i Schweiz.

De fyldte en del, de bøger og kunstværker, som de tyske nazister konfiskerede under Anden Verdenskrig. Over 1,4 millioner togvogne blev lastet med kunstskatte, og 420.000 tons blev fragtet med skib. Set i det lys udgør den franske kunsthandler Paul Rosenbergs 2.000 stjålne værker ikke alverden.

Men Paul Rosenberg, der flygtede til USA i 1940, har solgt værker af folk som Picasso, Matisse og Edgar Degas. Derudover har familien før og efter Paul Rosenergs død i 1958 været dygtige til at få deres stjålne kunst tilbage. De mangler blot 60 af de 2.000 malerier.

Et af disse er Degas’ pastelmaleri ’Mademoiselle Gabrielle Diot’ fra 1890. Familien Rosenberg ved, at lærredet med den unge kvinde befinder sig i Schweiz. De ved også, at maleriet blev videresolgt af nazister i 1942, og at den nuværende ejer i 1974 købte det for 3,5 millioner schweizerfranc.

For over 30 år siden opdagede Paul Rosenbergs svigerdatter, Elaine, maleriet i et kunstkatalog fra Hamburg-galleristen Mathias Hans. Hans hævder, at Elaine kaldte ham nazisvin, da han ikke ville udlevere navnet på sin klient fra Schweiz. Hverken Hans eller hans klient vidste angiveligt, at maleriet var stjålet af nazisterne.

Alligevel kunne det ikke komme på tale, at Rosenberg-familien fik deres mademoiselle tilbage uden at betale en anselig kompensation.

Nu forsøger familien gennem firmaet Art Recovery International at lægge pres på Hans, og de har kontaktet det tyske kulturministerium for at få deres hjælp. Maleriets ejer? Vedkommende vil stadig have dækket de 3,5 millioner schweizerfranc.