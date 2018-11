Den sexede tronfølger: Nyt portræt af kronprinsen er flirtende lummert Kronprinsen fremstår casual, sexet og dovent flirtende i Kasper Eistrups nye portræt, som i malemåde desværre hverken er casual eller sexet.

Der sidder han. I en pudderfarvet sofa, med armene åbne og hvilende på sofaryggen og med den åbentstående, midnatsblå velourjakke, der afslører en veltrænet og slank mands torso bag skjortens folder. Der er kig til maven mellem knapperne, en butterfly i halsen og dirty martini på sofabordet. Er det laksko, han har på fødderne? Han er klædt ud, som man ville klæde sig ud en nytårsaften, hvis man er en helt almindelig, hvid, heteroseksuel mand, forestiller jeg mig.

Kunstanmeldelse









Kasper Eistrup: ’Lancier’ - portræt af kronprins Frederik. Det Nationalhistoriske Museum. Vises indtil 3. marts som en del af udstillingen ’Fragmentarium’. Indlemmes derefter i museets portrætsamling

Nu, 50 år gammel, befinder kronprinsen sig midt i en kernefamilie som det mandlige overhoved efter faderens bortgang tidligere i år. Her er det dog ikke familien, der er det centrale. Der er en anderledes afslappet og erotisk stemning i billedet.

Det er et godt udgangspunkt for det portræt, som Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot har bestilt eks-rockmusiker Kasper Eistrup til at udføre. Maleriet vises fra i dag på en stor udstilling med mere end 70 af kunstnerens øvrige værker.

Om dette nye portræt melder de første klicheer sig: en rigtig dandy. James Bond. Don Draper fra tv-serien ’Mad Men’. Men så hedder billedet ’Lancier’. Det står der på den lille messingplade nederst på rammen.

Betyder det, at manden på billedet lige har danset denne underligt stive selskabsdans? Måske man ikke skal tage titlen så bogstaveligt. Måske manden på billedet, hvis blik ender et sted uden for rammen mod højre, sidder henslængt og kigger på, at nogle andre danser for ham. Han sidder over. Tager et hvil. Han er først konge en gang i fremtiden. Måske lancieren er et forspil. Det er sent, børnene er lagt i seng.

Til venstre i billedet, voksende ud af et andet billedplan, ses en figenplante, malet med stor iver og præcision – fotorealistisk. Planten er både frodig og vissen, vildt skydende og beskåret. Gulvtæppet er også et billedplan i sig selv og skærer sig ind fra højre mod venstre i nederste halvdel af maleriet. Et mønster, som kendes fra flere af kunstnerens værker, optræder her: en stiliseret solopgang. Eller nedgang. Et livshjul? Befinder den 50-årige mand sig midt imellem op- og nedgang? Mellem frodigt og vissent?

Mest af alt ligner miljøet om den fremtidige regent en blogger-fotogen indretningsbutik a la Hay.

Ser altid lækkert ud

Eistrup er en virtuos tegner og bruger i sine værker billedfladen som en grafisk designer. Det ser altid lækkert ud.

Men det er, som om det swinger mindre godt med selve det at male. Det maleriske er lidt stift og gør sig underligt til. For eksempel er der efterladt store malerklatter, som på mig virker lovligt iscenesatte, som for at understrege, at det her død og pine er et maleri. Fladen hos Eistrup er malet over med flere lag maling, der nærmest danner et bulet landskab af aflejret materiale, som han derefter disponerer og overmaler sit motiv på. Det virker som en meget ’villet’ gestus.

Hvor motivet af kronprinsen er flirtende lummert på en performativt aristokratisk og afslappet måde, går Eistrup til maleriet, som om det i sig selv er et aristokratisk, kunstnerisk medie. Det skal for alt i verden se ud som maleri. Lige så afslappet prinsen er portrætteret i sin sofa, lige så uafslappet er portrættet malet.