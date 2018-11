Belgisk teatergruppe narrede forfattere, anklagere og den halve medieverden med 'genfunden Picasso' For en kort stund troede medier verden over, at Picassos ’Harlekins hoved' var dukket op i en skov i Rumænien. Det viste sig dog at være en sensation, der var lidt for god til at være sand.

Fra den offentlige anklager i Bukarest bredte historien sig som lynet til de store nyhedsbureauer og til danske Ritzau: »Stjålet Picasso-maleri er muligvis fundet i Rumænien«, kunne man søndag læse i Politikens spalter.

Billedkunstnerens værk ’Harlekins hoved’, et af syv yderst kostbare malerier stjålet fra en hollandsk kunsthal i 2012, var som i en anden detektivhistorie måske dukket op i en østeuropæisk skov.

En vaskeægte sensation, hvis altså det hele ikke havde været et nøje planlagt svindelnummer sat i scene af en belgisk teatergruppe, der ville kaste lys over problematiske sider af værdiskabelsen i den internationale kunsthandel.

Det var teatergruppen Berlin, som pakkede det forfalskede maleri ind i bobleplast og placerede det under en sten ved roden af det træ, hvor en hollandsk forfatter og en journalist siden blev ledt til at finde det, skriver The Guardian.



»Vi blev overrasket over, hvor hurtigt opdagelsen fandt vej til pressen, før værkets autenticitet var blevet bekræftet«, skriver Berlin i en udtalelse på deres hjemmeside.

Forfalskningen og svindelnummeret var, siger de, en central rekvisit i deres seneste performance kaldet ’True Copy’.

Taget ved næsen

Når netop skoven i det østlige Rumænien blev scene for den nye akt i historien om det, der er blevet kaldt dette århundredes hidtil største kunsttyveri, skyldes det, at to rumænske mænd i 2013 blev fængslet og dømt i sagen. De havde efter tyveriet fra kunsthallen i Rotterdam i 2012 smuglet billederne til hjemlandet, indrømmede de selv.

I en vidneforklaring, som siden blev trukket tilbage, fortalte den ene dømtes mor, at hun havde brændt malerierne, der ud over Picasso også talte værker af Monet, Gauguin, Matisse og Lucian Freud, for at hjælpe sin søn ud af fedtefadet. Eksperter bekræftede da også, at der var fundet rester af oliemalerier i asken fra hendes komfur, men havde en af de tabte kunstskatte alligevel undgået flammerne? Det var det forjættende løfte i et anonymt brev, som fik journalisten Frank Westerman og forfatteren Mira Feticu, der havde skrevet en roman om kunsttyveriet i 2012, til at tage flyet til Rumænien og lede efter maleriet i skoven.

Mens Mira Feticu ifølge The Guardian erklærer sig »vred og ked af det« over i den grad at være blevet taget ved næsen, har Westerman fundet mere overskud.

»Mira Feticu og jeg er endt i et skuespil af Eugène Ionesco«, skriver han på Facebook med henvisning til den berømte fransk-rumænske pioner inden for det absurde teater:

»Jeg vil dog hellere spille en birolle i et kunstprojekt end lade mig spænde for en vogn af tyve eller svindlere«.