5 hjerter: Tag på museum med denne app i hånden. Så bliver det hele nemmere at forstå En række danske kunstmuseer har fået udviklet appen Vizgu. Og den gør det nemmere og mere udbytterigt at besøge en museumssamling.

Når du står foran et billede, der er flere hundrede år gammelt, kan du måske godt se, at det forestiller noget. Men det svære kan være at se, hvad det forestiller, sådan konkret.