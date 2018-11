»Ingen ud over den saudiske inderkreds ved, hvor det er«: Verdens dyreste maleri er tilsyneladende forsvundet Verdens dyreste maleri, Leonardo da Vincis 'Salvator Mundi', der blev solgt for 2,8 milliarder kroner, er forsvundet. Nu frygter man for dets sikkerhed.

Sveden pibler frem hos dem, der i sin tid restaurerede og solgte, hvad der endte med at blive verdens dyreste maleri. Leonardo da Vincis ’Salvator Mundi’ fra cirka år 1500 er nemlig pist væk, og det bekymrer kunstbranchen.

Bekymringen gælder især, hvordan det skrøbelige maleri bliver konserveret; om det overhovedet bliver konserveret; og ikke mindst hvordan det kan påvirke dets tilstand. Det skriver den engelske avis The Times.

Den italienske kunstners godt og vel 500 år gamle maleri ’Salvator Mundi er et 66 centimeter højt oliemaleri på valnøddetræ. Det blev sidste år solgt via auktionshuset Christie’s i New York efter knap 20 minutters budkrig. Prisen? Den landede på 2,8 milliarder danske kroner. Det gør dermed maleriet til verdens dyreste solgt på auktion.

I første omgang var køberen anonym, men senere kom det frem, at maleriet blev erhvervet af kunstmuseet Louvre Abu Dhabi med hjælp fra den saudiske kronprins, Mohammed bin Salman. Og maleriet er altså ikke blevet set offentligt siden, lyder det nu i The Times.

Dets forsvinden vækker frygt

»Ingen ud over den saudiske inderkreds ved, hvor det er«, siger professor Martin til The Times. Han var tilbage i 2008 en af dem, der var med til at bekræfte maleriets ægthed.

Robert Simon – kunsthandleren, der i 2005 opdagede det ældgamle maleri – synes også, det hele er en anelse mystisk:

»Jeg har ingen idé om, hvor det kan være. Mysteriet om, hvor det befinder sig, er foruroligende«.

Også Dianne Dwyer Modestini, konservatoren, der siden 2006 har brugt hundredvis af timer på at restaurere maleriet, siger, at hun er »utrolig nervøs for dets tilstand«. Siden salget af maleriet i 2017 har hun anmodet kustoderne på Louvre Abu Dhabi om at bekræfte, at der bliver taget hånd om det skrøbelige værk. De har dog ikke svaret på hendes anmodning.

Det er i øvrigt ikke første gang, ’Salvator Mundi’ ikke sådan lige er til at finde. Før budkrigen på Christie’s fandt maleriet i 2011 frem til udstillingen ’Painter at the Court of Milan’ på The National Gallery i London, men inden da havde det været forsvundet i århundreder.

Leonardo da Vinci er en af verdens mest legendariske kunstnere og er blandt andet kendt for malerierne ’Mona Lisa’ og ’Den sidste nadver’.

’Salvator Mundi’ blev udført som bestillingsopgave for den franske kong Ludvig XII i perioden 1506-13.